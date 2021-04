(ANSA) – ROMA, 10 APR – Il premier britannico Boris Johnson

non parteciperà al funerale del Principe Filippo per cedere il

suo posto a un membro della famiglia reale, visto che in base

alle norme anti-Covid solo 30 persone potranno partecipare. Lo

ha reso noto Downing Street. (ANSA).



