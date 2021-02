(ANSA) – LONDRA, 15 FEB – Il Regno Unito guarda a un nuovo

obiettivo dopo aver completato la somministrazione della prima

dose dei vaccini anti Covid a oltre 15 milioni offrendolo a

tutti gli ultrasettantenni del Paese e a addetti alla sanità e

all’assistenza in prima fila; e si impegna ora a portare a

termine la copertura vaccinale di tutte e 9 le categorie

indicate come prioritarie,

inclusi tutti gli over 50 residentisull’isola, “entro la fine di aprile”. Lo ha annunciato oggi inun nuovo briefing a Downing Street il primo ministro britannico,Boris Johnson. (ANSA).

Fonte Ansa.it

