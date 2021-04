(di Anna Laura Bussa) (ANSA) – ROMA, 08 APR – Quello di “Karibuni”, di Giancarlo Di

Giacinto, è il racconto di una grande storia d’amore. Un amore

per l’Africa che ha accompagnato l’autore per tutta la vita

senza affievolirsi mai.

Di Giacinto ha girato per anni, in lungo e in largo, il

continente africano e ora, complice il lockdown imposto dal

Covid che ha costretto tutti a fare i conti con se stessi, ha

deciso di tornare a rivivere quelle grandi emozioni per tradurle

in un racconto denso ed affollato da offrire anche a chi

quell’Africa non l’ha conosciuta mai. La sua è una testimonianza

preziosa non solo perché comincia negli anni ’60 quando lui,

appena sedicenne, resta un’intera estate nel Ghana dagli zii che

si sono trasferiti lì per lavoro – lo zio Ugo, geometra,

lavorava in un’impresa che costruiva strade – ma anche perché lo

stile della sua narrazione è sempre coinvolgente e mai cinico o

spietato, come a volte lo sono molti libri che raccontano

l’Africa.

“Karibuni”, che significa “benvenuti”, non è un semplice diario

di viaggio, ma una sorta di ‘ponte’ tra la cultura africana,

animista e colorata, e un modo di sentire europeo, decisamente

romantico. Le sue descrizioni non sono mai affettate o banali,

ma sempre cariche di positività. Mangiare cibi sconosciuti e

dormire in una capanna di fango nel cuore della giungla a lume

di candela, ad esempio, è descritta come “un’esperienza

meravigliosa”, “indimenticabile”, perché ciò che gli è rimasto

dentro di quella notte non è il disagio, ma il ricordo di

un’accoglienza “straordinaria” fatta di totale condivisione e

semplicità tra persone che avevano tanto da raccontarsi.

Di Giacinto, infatti, per costruire nel modo più solido questo ‘ponte’ tra culture così diverse, decide di imparare lo swahili

mentre si trova in Tanzania, il paese scelto dopo aver passato

la selezione al ministero degli Esteri per ‘lettore incaricato

locale’. “Studiare lo swahili – racconta – è stato un atto

d’amore” oltre che un “mezzo essenziale” per conoscere questa

parte del mondo. Ed è proprio grazie alla profonda conoscenza

della lingua che stabilisce un contatto più profondo con le

persone che incontra: dal maestro Abdallah, conosciuto a

Zanzibar, all’amica, governante e confidente Marta. Per non

parlare di Madaraka, il figlio del presidente della Tanzania,

Nyerere, che nel 1976 predicava ideali di pace e tolleranza.

Leggendo “Karibuni” si riesce a fare il giro del continente: si

comincia dal Ghana, ma poi si va in Uganda, in Tanzania, in

Kenya, in Somalia – dove Di Giacinto insegna italiano

all’università di Mogadiscio – Eritrea, passando per isole

magiche come Lamu, dalle bianche case in stile arabo con freschi

cortili interni e stanze separate da tende e dagli stretti

vicoli ‘vichochoro’ in cui a stento si riesce a passare una

persona per volta. Il libro è ricco di aneddoti e personaggi ai

limiti del fantastico, fuori dallo spazio e dal tempo, perché

nell’Africa vissuta dall’autore, come dice uno “dei proverbi

ripetuti più di frequente”, la “fretta non porta bene” e spesso

è la ‘magia’ a governare gli eventi.

E’ comunque la natura la vera protagonista di questo lungo

racconto africano. Non solo gli animali presenti ovunque, dai

leoni che si arrampicano sugli alberi agli elefanti grandi come

montagne, ma soprattutto il mare. Quello che si riesce a

guardare dalla finestra in una notte di luna piena e che lascia

senza parole, a quello le cui onde travolgono e confondono.

Le foto color seppia, scelte con cura per trasmettere il vero

senso di ogni peregrinazione, acuiscono l’importanza del

ricordo. Un ricordo che Di Giacinto fa diventare con il suo

libro “Karibuni” patrimonio comune. (ANSA).



Fonte Ansa.it

