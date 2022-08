(ANSA) – NAIROBI, 22 AGO – Il principale candidato sconfitto alle elezioni presidenziali in Kenya del 9 agosto, Raila Odinga, ha presentato l’atteso ricorso alla Corte suprema del paese contro l’esito dello spoglio che ha attribuito la vittoria all’ex-vicepresidente William Ruto. Lo ha riferito all’Afp il suo avvocato, Daniel Maanzo, precisando che il ricorso è stato presentato online: “È già stato inviato loro e lo vedranno presto”, ha detto l’avvocato che fa parte del team legale del veterano leader dell’opposizione. La presentazione del ricorso era stata più volte preannunciata dallo stesso Odinga. (ANSA).

