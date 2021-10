(ANSA) – NAIROBI, 14 OTT – E’ stato arrestato a Mombasa il

marito di Agnes Tirop, l’atleta kenyana due volte medaglia di

bronzo nei 10.000 metri ai campionati del mondo e oro ai

mondiali di cross-country nel 2015, che ieri era stata trovata

morta con ferite d’arma da taglio all’addome nella sua casa nel

centro di addestramento ad alta quota di Iten, nel Kenya

occidentale. L’uomo è stato arrestato a Mombasa, mentre stava

cercando di lasciare il Paese, ha spiegato la polizia. L’atleta

uccisa, che aveva 25 anni, era arrivata quarta nella finale

olimpica dei 5.000 metri due mesi fa a Tokyo. Il mese scorso

aveva stabilito in Germania il record mondiale femminile di

corsa su strada femminile. La scomparsa era stata denunciata

martedì sera da suo padre. Quando la polizia è entrata in casa

ieri ha trovato Tirop sul letto e sul pavimento una pozza di

sangue. Il marito, Emmanuel Rotich, era stato indicato subito

come il possibile colpevole. (ANSA).



Fonte Ansa.it