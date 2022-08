(ANSA) – ROMA, 25 AGO – La Russia ha messo a punto un piano

dettagliato per scollegare dalla rete elettrica ucraina la

centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa,

rischiando così un guasto catastrofico ai sistemi di

raffreddamento: lo ha detto in un’intervista al Guardian il

presidente dell’agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin.

I leader mondiali, ricorda il giornale, hanno chiesto che il

sito venga smilitarizzato dopo la pubblicazione di filmati di

veicoli dell’esercito russo all’interno dell’impianto e in

precedenza avevano avvertito Mosca di non disconnetterlo dalla

rete ucraina per collegarlo a quella russa.

Kotin, tuttavia, ha detto che gli ingegneri russi avevano già

elaborato un piano di commutazione da attuare in caso di

emergenza legato alla guerra. “Hanno presentato (il piano) ai

dipendenti dell’impianto e loro lo hanno presentato a noi. Il

prerequisito per questo piano era il grave danneggiamento di

tutte le linee che collegano la centrale nucleare di

Zaporizhzhia al sistema ucraino”, ha proseguito Kotin spiegando

di temere che le forze russe adesso stanno prendendo di mira

queste connessioni per trasformare lo scenario di emergenza in

realtà. (ANSA).



