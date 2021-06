(ANSA) – SEUL, 17 GIU – Il leader di Pyongyang Kim Jong-Un ha

dichiarato che la Corea del Nord deve prepararsi sia “al

dialogo” che “allo scontro” con Washington. Lo riporta l’agenzia

ufficiale Kcna.

Kim “ha sottolineato la necessità di prepararsi sia al

dialogo che allo scontro, in particolare di essere pienamente

pronti allo scontro” con gli Stati Uniti di Joe Biden, in un

discorso sulla strategia nei confronti di Washington in

occasione della riunione plenaria del Comitato centrale del

partito dei lavoratori, ha aggiunto la Kcna. (ANSA).



Fonte Ansa.it