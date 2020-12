(ANSAmed) – BELGRADO, 11 DIC – La difesa di Hashim Thaci, il

presidente dimissionario kosovaro ed ex leader dell’Uck detenuto

in Olanda da inizio novembre nel carcere del Tribunale speciale

dell’Aja con l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità,

ha chiesto il suo rilascio temporaneo o gli arresti domiciliari

con misure che garantiscano la sua eventuale apparizione dinanzi

ai giudici in ogni momento richiesto.

“Il

signor Thaci si impegna a rispettare ogni tipo di misura,compresa la detenzione domiciliare, la consegna dei propridocumenti personali e il divieto di recarsi in determinatiluoghi o di avere contatti con determinate persone”, ha dettol’avvocato difensore di Thaci, come riferito dai media serbi.Thaci, ha aggiunto, è disposto a rispettare un eventuale divietodi contatto con i media e di fare attività politica, e accettaanche di risiedere in un altro Paese che non sia il Kosovo.Hashim Thaci, ha sottolineato la difesa, si è costituito di suavolontà al Tribunale speciale dell’Aja per i crimini dell’Uck,dimettendosi dalla carica di presidente del Kosovo.Hashim Thaci e altri tre ex leader dell’Uck sono statiarrestati a inizio novembre in Kosovo e condotti nelpenitenziario del Tribunale speciale a Scheveningen, alle portedell’Aja. Le accuse per tutti sono di crimini di guerra e control’umanità compiuti nel 1998-1999 durante il conflitto armatodell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) contro le forzeserbe di Slobodan Milosevic.Nella loro prima apparizione dinanzi ai giudici i quattrohanno tutti negato ogni responsabilità, parlando di guerragiusta e legittima contro le repressioni e la pulizia etnica delregime di Slobodan Milosevic. L’inizio del processo a lorocarico è previsto per i prossimi mesi. (ANSAmed).

Fonte Ansa.it

