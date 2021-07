(ANSA) – ROMA, 09 LUG – I panda giganti non sono più

minacciati di estinzione, anche se rimangono una specie

vulnerabile. E’ quanto hanno stabilito le autorità cinesi,

sottolineando che il numero di questi animali in natura è

arrivato a 1.800.

La nuova classificazione “riflette le loro migliorate

condizioni di vita grazie agli sforzi di lunga durata per la

loro conservazione, inclusa l’espansione dell’habitat”, ha detto

Cui Shuhong, dirigente del ministero dell’Ecologia e

dell’Ambiente, citato dalla Bbc.

L’Unione internazionale per la conservazione della natura

(Iucn) aveva già rimosso fin dal 2016 i panda giganti dalla

lista delle specie a rischio di estinzione, riclassificandoli

appunto come “vulnerabili”. In quella occasione, tuttavia,

Pechino aveva contestato la decisione, affermando che essa

poteva indurre ad attenuare gli sforzi per la conservazione di

questi animali. (ANSA).



