Bruxelles, 19 settembre 2024 – La Commissione europea lancia una campagna sui social media dedicata allo Stato di diritto. Attraverso questa attività di comunicazione, la Commissione intende sensibilizzare i cittadini dell’UE sul concetto di Stato di diritto, e il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone. La campagna si concentrerà sui sei principi fondamentali che definiscono lo Stato di diritto, attraverso le animazioni del famoso artista e illustratore Christoph Niemann.

Lo Stato di diritto più vicino ai cittadini

L’obiettivo di questa campagna è avvicinare un concetto astratto come quello dello Stato di diritto ai cittadini dell’UE ed evidenziarne l’influenza tangibile sulla loro vita quotidiana.

La campagna si concentrerà sui sei principi fondamentali che definiscono lo Stato di diritto: uguaglianza di fronte alla legge, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà, indipendenza della magistratura, legalità e separazione dei poteri.

Italia: i cittadini non si sentono sufficientemente informati sullo Stato di diritto

La necessità di questa campagna di comunicazione è chiara: nonostante i cittadini di tutta l’UE attribuiscano valore e importanza allo Stato di diritto, vorrebbero essere meglio informati sul reale significato di questo concetto nella pratica.

In Italia, la grande maggioranza (89%) delle persone ritiene essenziale o importante che tutti gli Stati membri dell’UE rispettino i valori fondamentali dell’Unione Europea, incluso lo Stato di diritto, sul quale tuttavia, solo il 37% ritiene di essere sufficientemente informato.

Didier Reynders, Commissario europeo per la Giustizia, ha affermato: “Lo Stato di diritto è spesso visto come un concetto nobile e distante, difficile da comprendere per molte persone. Nonostante definisca chi siamo e ciò che ci unisce come cittadini europei, tendiamo a pensare allo Stato di diritto solo quando qualcosa va storto. Questa campagna ha lo scopo di aiutare tutti a comprenderne il significato, a capire quanto facciamo quotidianamente affidamento su di esso e perché sia importante prevenire ingiustizie e disuguaglianze. Ispirate al mondo dello sport, le meravigliose animazioni di Christoph Niemann permettono a tutti di immedesimarsi nei principi dello Stato di diritto”.

Il concetto delle animazioni

Per rendere più comprensibili questi principi astratti, l’artista e illustratore tedesco Christoph Niemann, i cui lavori appaiono regolarmente sulle copertine di The New Yorker, National Geographic e The New York Times Magazine, ha creato sei video animati, semplici ma efficaci, per informare i cittadini sullo Stato di diritto attraverso uno storytelling che usa lo sport come metafora.

“Volevo rappresentare visivamente lo Stato di diritto confrontandolo con qualcosa di conosciuto nella vita di tutti i giorni: le regole nello sport. Giocare a calcio, correre in pista o fare una partita a biliardo: tutto questo è possibile solo se abbiamo concordato regole e limiti coerenti ed equi. Nelle mie animazioni ho immaginato in modo giocoso cosa succederebbe se eliminassimo le regole. Volevo dimostrare che la tutela dello Stato di diritto crea un quadro equo e affidabile in cui la società può prosperare”, ha spiegato Niemann.

La serie di animazioni sarà distribuita sui social media in tutti i 27 Stati membri dell’UE per un periodo di quattro settimane.

Materiali della campagna

Tutto il materiale della campagna è disponibile per il download su questa pagina in ciascuna lingua ufficiale dell’UE.

Ulteriori risorse sullo Stato di diritto

Di seguito sono disponibili ulteriori informazioni sull’importanza dello Stato di diritto e su cosa sta facendo la Commissione europea per tutelarlo.

Che cos’è lo Stato di diritto? Lo Stato di diritto è uno dei valori fondamentali dell’UE e garantisce la democrazia, i diritti e le libertà dei cittadini.

Cosa fa la Commissione per garantire lo Stato di diritto? Sostenere i nostri valori fondamentali è una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni dell’UE e da tutti gli Stati membri.

Relazione sullo Stato di diritto: la relazione sullo Stato di diritto monitora gli sviluppi significativi, sia positivi sia negativi, in materia di Stato di diritto in tutti gli Stati membri e, a partire dal 2024, in quattro Paesi candidati all’adesione.

Quadro di valutazione UE della giustizia: il quadro di valutazione UE della giustizia presenta una panoramica annuale di confronto degli indicatori di efficienza, qualità e indipendenza dei sistemi giudiziari.

Informazioni sulla Direzione generale Giustizia e consumatori

La Direzione generale Giustizia e consumatori della Commissione europea è responsabile della politica dell’UE in materia di giustizia, diritti dei consumatori e parità di genere.