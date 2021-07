(ANSA) – NEW YORK, 26 LUG – La figlia di Harry e Meghan

Markle è stata ufficialmente aggiunta alla linea di successione

reale. Sette settimane dopo la sua nascita Lilibet è l’ottava a

poter accedere al trono britannico.

Il sito ufficiale Royal.UK è stato già aggiornato con il nome

della secondogenita del principe Harry, Lilibet, che è preceduta

dal fratello Archie e dal padre che è attualmente il sesto in

linea di successione al trono.

Il primo, in linea di successione, è Carlo Principe del

Galles, poi c’è William, Duca di Cambridge, seguito a sua volta

dai figli George, Charlotte e Louis. (ANSA).



Fonte Ansa.it