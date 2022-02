Dichiarato lo stato di emergenza in Ucraina. Alle 3,51 ora locale in Italia Putin in conferenza stampa annuncia l’attacco a kyiv in difesa di Donbasse, i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una “Operazione militare speciale”, per eliminare le “Minacce” provenienti dall’Ucraina e per la sua “Denazificazione”, dopo di che vi sono stati attacchi aerei verso le strutture di comando ucraine, attacchi missilistici molto intensi in direzione di Kiev, soprattutto nei depositi militari e dell’aeroporto di Boryspyl, l’aeroporto di Kiev, dove erano in corso attività di evacuazione da parte di paesi stranieri.

La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente”: lo ha affermato Vladimir Putin. “Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire” in Ucraina “sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato”, ha detto il presidente russo citato dalla Tass. Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin.

Truppe russe sono sbarcate a Odessa mentre altre stanno attraversando il confine verso Kharkiv. Lo ha riferito il ministero dell’Interno ucraino su Telegram, aggiungendo che gli attacchi missilistici stanno prendendo di mira caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. La Russia sta prendendo di mira le basi aeree, altri asset militari ucraini, non le aree popolate. Lo afferma Mosca.(ANSA)