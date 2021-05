La Spagna ricorda le proteste degli indignados 10 anni dopo

(ANSA) – MADRID, 14 MAG – La prima volta degli ‘indignados’

in piazza fu il 15 maggio 2011: dieci anni dopo, la Spagna tira

le somme sull’eredità di quel movimento di protesta che provocó

una forte scossa politica e sociale in un paese travolto dalla

crisi economica e finanziaria del 2008.

In questi giorni, i media iberici stanno proponendo reportage

che ricordano quei mesi di manifestazioni contro la classe

politica — “non ci rappresentate”, gridarono migliaia di persone

— in decine di città e interviste a alcuni dei partecipanti,

chiamati a esprimere le loro opinioni su successi e insuccessi

del movimento.

Parte dei reclami di allora, ad esempio quelli contro la

precarietà sul lavoro, le scarse prospettive per i giovani, la

corruzione politica o il deterioramento dei servizi pubblici,

sono ancora vivi nella società spagnola di oggi. Diverse sono

state anche le trasformazioni scaturite dopo quegli eventi,

secondo alcuni di coloro che vissero il movimento in prima

persona.

Uno degli effetti più citati è la rottura del tradizionale

sistema bipartitico grazie alla nascita di nuove formazioni

politiche: fra le esperienze che hanno lasciato il segno c’è

quella del partito di sinistra Podemos, nato nel 2014 con

l’obiettivo di raccogliere la sfida anti-establishment degli ‘indignados’ e che poi ha sviluppato un percorso di

istituzionalizzazione, entrando prima in Parlamento e poi nel

governo, anche se in parallelo a una progressiva perdita di

consenso popolare dopo un inizio dirompente. Ora questo partito

si trova in fase di riflessione sul proprio futuro dopo l’addio

alla politica appena annunciato dal suo leader indiscusso fino

ad ora, Pablo Iglesias. (ANSA).



