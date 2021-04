(ANSA) – ISTANBUL, 15 APR – “L’annuncio dell’Iran

sull’arricchimento dell’uranio al 60% è estremamente

preoccupante dal punto di vista della non proliferazione

nucleare ed è contro lo spirito dei colloqui che si stanno

svolgendo a Vienna in quanto non c’è non alcuna giustificazione

civile che sia credibile o plausibile”. Lo ha detto Peter Stano,

portavoce dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, rispondendo

ai giornalisti.

“Ai colloqui appena iniziati a Vienna, si sta discutendo

della prospettiva dell’eventuale rientro degli Usa nell’accordo

sul nucleare e di come implementare pienamente l’accordo”, ha

aggiunto.

Da parte sua, tuttavia, il presidente iraniano Hassan Rohani

ha ribadito ancora una volta che il mondo non deve avere “preoccupazioni” sul fatto che il programma nucleare dell’Iran

resti “pacifico”. (ANSA).



