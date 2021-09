(ANSA) – ROMA, 11 SET – Il ventennale delle Torri Gemelle e le pressioni commerciali scorrette in banca. Di questo si discute domani, domenica 12 settembre 2021, ad Omnibus su La7. Ospiti di Frediano Finucci a partire dalle 8, l’ex primo ministro greco George Papandreou, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, Gabriele Dan Segre direttore della Fondazione Dan Segre, Carla Ruocco (presidente della commissione parlamentare sulle banche – M5s) il segretario generale della Fabi Lando Sileoni, Salvatore Poloni (ABI) e il giornalista Angelo Mincuzzi (Il Sole 24 Ore). (ANSA).

