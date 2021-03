(ANSA) – WASHINGTON, 30 MAR – Più la folla dei passanti gli

chiedeva di mollare la presa, più l’agente Derek Chauvin, con le

mani in tasca e un’aria quasi beffarda, col suo ginocchio

premeva sul collo di George Floyd. Si susseguono nell’aula del

tribunale di Minneapolis le drammatiche testimonianze al

processo per la morte del 46enne afroamericano divenuto il

simbolo del movimento Black Lives Matter, con centinaia di

persone radunate in strada in segno di solidarietà nei confronti

della famiglia della vittima.

Tra le persone ascoltate dall’accusa e dalla difesa e che

quel 5 maggio 2002 assistette ai fatti anche una bambina di nove

anni, che ha testimoniato senza essere mai inquadrata dalle

telecamere: “Gli infermieri intervenuti avrebbero dovuto

spingere via il poliziotto che continuava a bloccare il collo di

Floyd, invece – ricorda – gli chiesero gentilmente solo se

poteva alzarsi… Ma lui rimase fermo”.

Scoppia in lacrime Donald Williams, istruttore di arti

marziali che racconta che chiamò il numero di emergenza 911 per

denunciare quanto stava accadendo: “Un agente sta uccidendo una

persona che non stava facendo alcuna resistenza all’arresto”,

urlò al telefono. “Mi sono reso conto che stavo assistendo a un

omicidio”, ricorda ora trattenendo a stento l’emozione.

Chauvin – giacca, cravatta e mascherina sul viso – ascolta

impassibile alla sinistra del suo avvocato che nel

controinterrogatorio dei testimoni prova soprattutto a

dimostrare che ad uccidere Floyd non è stata la stretta al collo

dell’ex poliziotto. (ANSA).



