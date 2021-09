(ANSA) – WASHINGTON, 05 SET – E’ stato identificato l’uomo

accusato della sparatoria in Florida in cui sono morte quattro

persone. Si tratta di Brian Riley, 33 anni, un ex marine che

vive a Brandon, a circa 30 km dal luogo della strage.

Lo sceriffo Grady Judd ha riferito che non è emersa finora

alcuna connessione tra il sospetto e le vittime e non ha saputo

fornire alcuna spiegazione sul perchè il killer abbia scelto

proprio quella famiglia.

“Sappiamo solo che è un pazzo con un sacco di armi e che ha

ucciso gente innocente”, ha osservato. Le vittime sono una

coppia, lui di 40 anni e lei di 33, il figlio di solo 3 mesi e

la 62enne nonna del neonato, quest’ultima trovata in una

abitazione vicina. Nella sparatoria è morto anche il cane della

famiglia. (ANSA).



