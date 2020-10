(ANSA) – ROMA, 14 OTT – La Russia esprime preoccupazione per

i “passi ostili da parte di Bruxelles e alcuni dei membri Ue

russofobi, che colpiscono la cooperazione con la Russia”. Lo ha

detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov in

conferenza stampa con Luigi Di Maio a Mosca. “Apprezziamo molto

l’atteggiamento italiano, costruttivo” per cercare di superare

le differenze. (ANSA).



Fonte Ansa.it

