La Francia in festa per la rielezione di Emmanuel Macron che si afferma con il 58,2% dei voti contro il 42,8% della sfidante Marine Le Pen

Boato di gioia in un tripudio di bandiere francesi ed europee allo Champ-de-Mars, sotto alla Tour Eiffel, all’annuncio della vittoria di Emmanuel Macron contro la candidata nazionalista Marine Le Pen. Ai piedi del celebre monumento parigino, oltre a tanti militanti pro-Macron, tre suoi ministri, Clément Beaune (Affari europei), Eric Dupont-Moretti (Giustizia) e Jean-Yves Le Drian (Affari Esteri).

Marine Le Pen

«Questa opposizione proteggerà i francesi dal crollo del potere d’acquisto. Continuerò a battermi per la Francia e per i francesi, con tutta la mia energia e il carattere che conoscete», ha detto Marine Le Pen. «La partita è ancora aperta. Tra qualche settimana ci saranno le elezioni legislative, e Macron non potrà impadronirsi di tutti i poteri legislativi ed esecutivi. Lanceremo stasera una grande battaglia elettorale. Non abbandonerò mai i francesi, viva la Repubblica e viva la Francia», ha tuonato

Le Pen è riuscita a portare l’estrema destra francese a un livello mai così alto dall’inizio della Quinta repubblica francese. «Con oltre il 43 per cento dei voti, il risultato di questa sera è di per sé una eclatante vittoria», ha concluso Le Pen.

“La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa, Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali”. Lo afferma il premier Mario Draghi.

FONTE Ansa