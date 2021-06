(ANSA) – BRUXELLES, 29 GIU – Applicare il prima possibile,

preferibilmente entro il primo luglio, le raccomandazioni del

Consiglio Ue per coordinare le misure restrittive sul movimento

dei cittadini causate della pandemia e sul certificato digitale

Ue. Lo hanno chiesto i commissari europei Didier Reynders,

Thierry Breton e Stella Kyriakides in una lettera alle 27

capitali europee. La Commissione raccomanda in particolare di

garantire la libertà di movimento delle persone che hanno

recuperato dal Covid o hanno completato il ciclo vaccinale,

assicurare l’unità familiare e di coordinare le misure prendendo

a riferimento le mappe elaborate dal Centro Ecdc. (ANSA).



Fonte Ansa.it