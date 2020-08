(ANSA) – PARIGI, 27 AGO – La Francia ha rilanciato oggi

l’appello per la formazione in tempi brevi di un governo e

l’adozione di riforme “urgenti” in Libano, mettendo in guardia

sul rischio che il Paese dei cedri possa “scomparire”.

“Il rischio oggi – ha detto il ministro degli Esteri,

Jean-Yves Le Drian, parlando ai microfoni di Rtl – è la

scomparsa del Libano, quindi bisogna prendere queste decisioni”.

Facendo eco a quanto detto dal presidente Emmanuel Macron,

che si è recato in visita a Beirut il 6 agosto, due giorni dopo

la terribile esplosione, Le Drian ha sottolineato che le riforme

non possono essere condotte dalla classe politica attuale,

invisa ai libanesi: “Si auto-fagocitano fra loro per poi unirsi

nella non-azione. Questo non è più possibile e noi lo diciamo

con forza”. (ANSA).



