(ANSAMed) – BEIRUT, 16 SET – La giustizia libanese ha emesso

un mandato di arresto per un ex ministro incriminato

nell’inchiesta sulla devastante esplosione del porto di Beirut

del 4 agosto 2020 e nel quale sono morte più di 200 persone.

I media libanesi riferiscono oggi che il giudice istruttore

della Corte di giustizia, Tarek Bitar, incaricato delle

indagini, ha emesso stamani un mandato di arresto in contumacia

nei confronti dell’ex ministro dei Trasporti e dei Lavori

Pubblici, Youssef Fenianos, accusato di “presunto dolo,

negligenza e cattiva condotta”. Fenianos si è finora rifiutato

di essere interrogato.

Intanto, indignati per il ritardo delle indagini, i parenti

delle vittime della tragedia del 4 agosto hanno organizzato

questa mattina un sit-in davanti al tribunale di Beirut, per

denunciare l’ingerenza della classe politica nell’inchiesta.

L’interrogatorio di Youssef Fenianos, previsto per il 6

settembre, era stato rinviato a oggi sulla base di due ricorsi

presentati dall’avvocato dell’ex ministro basati su vizi formali

della richiesta di interrogatorio. Dopo che Fenianos non si è

presentato stamani, Bitar ha emesso il mandato di arresto.

(ANSAMed).



Fonte Ansa.it