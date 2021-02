(ANSA) – ROMA, 17 FEB – Dieci anni fa iniziava in Libia la

rivolta che si trasformerà in “Rivoluzione” contro il dittatore

Muammar Gheddafi, poi cacciato da Tripoli in agosto e infine

ucciso a Sirte nell’ottobre del 2011.

Le celebrazioni nella capitale sono iniziate ieri sera nella

piazza dei Martiri, la ex piazza Verde del regime, riferiscono i

media panarabi. A Sabha, nel sud, evidenziano i

media diTripoli, un ragazzino è rimasto ucciso dal lancio di alcunirazzi nell’area di Mansheya, che ha preso di mira un gruppo dipersone che celebravano l’anniversario.A Zawiya, a ovest della capitale, teatro del cruento massacrodei ribelli da parte delle forze di Gheddafi, i dimostrantihanno sfilato per le vie della città intonando canti e slogan.(ANSA).

Fonte Ansa.it

