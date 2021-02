Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha ordinato il dispiegamento di osservatori in Libia per monitorare il rispetto del cessate il fuoco. Il Consiglio ne ha fatto richiesta con una lettera inviata al segretario generale Antonio Guterres.

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha chiesto a Guterres di “costituire e dispiegare rapidamente un’avanguardia in Libia”, si legge nella lettera riferita da fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro. Il dispiegamento degli osservatori

avviene in accordo con le parti libiche.In un rapporto della fine del 2020, il segretario generale aveva raccomandato la costituzione di un gruppo di osservatori disarmato, composto da civili e soldati in pensione dai paesi di Unione Africana, Unione Europea e Lega Araba, evocando la costituzione di un “meccanismo per il monitoraggio del cessate il fuoco con sede a Sirte”. Secondo le fonti diplomatiche l’avanguardia dovrebbe includere fino a trenta osservatori.

Fonte Ansa.it

