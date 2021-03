(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “Le relazioni bilaterali con la Libia

sono una priorità e stiamo lavorando per affrontare insieme e in

modo più sistematico le tematiche” di interesse comune, dalle

migrazioni alla presenza delle imprese italiane nel Paese, in un

quadro di maggiore stabilità e sicurezza. Con questo obiettivo “nelle prossime settimane ci saranno anche incontri a livello

politico”. Lo ha detto all’ANSA l’inviato speciale

dell’Italiaper la Libia, Pasquale Ferrara, in missione a Tripoli dove haincontrato la ministra degli Esteri del nuovo governo di unitànazionale appena insediatosi, Najla Al Mangoush.Ferrara ha portato “un messaggio del ministro Di Maio diforte sostegno all’Italia in questa fase di transizione” allaministra, “congratulandosi per il suo incarico e valorizzando ilfatto che il nuovo governo si sia insediato con un votoparlamentare e un mandato molto preciso: portare il Paese alleelezioni del 24 dicembre, la piena attuazione del cessate ilfuoco, la riforma della sicurezza”, con riferimento alle miliziee alla presenza di forze straniere, e “avviare una prima fasedel processo di riconciliazione”. Il nuovo governo, ha ricordatol’ambasciatore, dovrà inoltre “riattivare i servizi essenzialiper la popolazione, a partire dall’elettricità, e migliorare lecondizioni di sicurezza”.“In una prospettiva più ampia” si è parlato della “riconquista della presenza della Libia nella comunitàinternazionale come Paese sovrano, unito, indipendente edemocratico”, ha spiegato Ferrara, che con Al Mangoush hasottolineato come l’attribuzione a due donne dei ministeri degliEsteri e della Giustizia (quest’ultimo affidato a Halima IbrahimAbdul-Rahman) “sia un segnale molto importante” della nuovaLibia. (ANSA).

