(ANSA) – TUNISI, 06 FEB – Ahmed al Mismari, portavoce

dell’esercito nazionale libico (Lna), facente capo al generale

Khalifa Haftar, si è congratulato con il popolo libico “per i

risultati del Forum di dialogo politico libico, sotto gli

auspici della Missione di Sostegno delle Nazioni Unite in Libia,

per gli sforzi continui e reali della rappresentante speciale ad

interim del segretario generale dell’Onu in Libia, Stephanie

Williams,

Advertisements

che hanno portato all’elezione della nuova autoritàesecutiva a cui aspirano tutti i libici”.In questo contesto, ha detto Mismari in un video, “il ComandoGenerale si congratula con le figure nazionali che sono stateelette per adempiere alle funzioni di capo del Consigliopresidenziale, Mohamed Yunus Menfi e capo del governo nazionale,Abdul Hamid Mohammed Dbeibah”.“I libici sperano di poterli vedere al loro diligente lavoronel fornire servizi ai cittadini e preparare il Paese alleelezioni generali previste per il 24 dicembre 2021, secondoquello che è stato concordato essere l’inizio del processodemocratico, e la costruzione del nuovo stato libico, uno statodi istituzioni e di diritto”, conclude il portavoce di Haftar.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram