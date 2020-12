(ANSA) – TRIPOLI, 27 DIC – Monito della Turchia al generale

Khalifa Haftar: “Un criminale di guerra, assassino, i suoi

sostenitori devono sapere che saranno considerati un obiettivo

in caso di attacco alle truppe turche” dislocate in Libia. Lo ha

detto il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, incontrando i

soldati a Tripoli.

Le forze turche sono state schierate in Libia a sostegno del

governo di

unità nazionale, nel corso dell’offensiva delloscorso anno lanciata dalle milizie di Haftar contro la capitale.Qualche giorno fa, il generale ha fatto appello ai suoi ariprendere le armi per “cacciare l’occupante turco”, “Se lo faranno poi non avranno un luogo dove scappare”, hatuonato il ministro turco. (ANSA).

Fonte Ansa.it

