(ANSA) – L’AIA, 13 OTT – L’attesa stretta anti-Covid in

Olanda è arrivata. Il premier Mark Rutte ha ordinato un “lockdown parziale” per contenere l’impennata dei nuovi contagi.

Tutti i bar, i caffè ed i ristoranti chiuderanno a partire da

domani. “Fa male ma è l’unico modo, dobbiamo essere più severi”,

ha detto Rutte in conferenza stampa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram