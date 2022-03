“L’organizzazione non ha specificato quando la raccomandazione sia stata formulata né ha fornito dettagli sui tipi di agenti patogeni o tossine presenti nei laboratori ucraini”, scrive Reuters.

L’Oms ha anche incoraggiato “lo smaltimento sicuro e protetto di qualsiasi agente patogeno” e si è messa a disposizione per assistere se necessario e ove possibile.

L’appello dell’OMS al Ministero della Salute in Ucraina ha chiesto di distruggere in sicurezza tutti gli “agenti patogeni ad alta minaccia che potrebbero essere ospitati nei laboratori di salute pubblica del paese al fine di prevenire eventuali fuoriuscite”.

L’OMS all’Ucraina: distruggere in sicurezza “agenti patogeni ad alta minaccia”

