(ANSA) – BRUXELLES, 03 MAG – L’Ue ha convocato l’ambasciatore

russo a Bruxelles dopo le sanzioni da parte di Mosca che hanno

colpito 8 alti dirigenti europei, tra cui il presidente del

Parlamento David Sassoli. L’ambasciatore russo sarà ricevuto nel

pomeriggio dal segretario generale della Commissione europea e

da quello del Servizio europeo per l’azione esterna.

All’incontro sarà comunicata la forte condanna delle sanzioni

contro Sassoli, la vicepresidente dell’Esecutivo europeo, Vera

Jurova, e gli altri dirigenti europei. Lo rende noto il

portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna, Peter

Stano. Quanto alla risposta alle sanzioni, è in corso una

discussione su una risposta coordinata tra gli Stati membri. La

questione sarà discussa lunedì al Consiglio esteri dell’Unione

europea. (ANSA).



