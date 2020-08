(ANSA) – MOSCA, 21 AGO – Il presidente bielorusso

Alexander Lukashenko ha detto che farà di tutto per stabilizzare

la situazione nel Paese. “Potete criticarmi o no, ma io sono il

presidente finora e perseguirò una politica dura per

stabilizzare la situazione nel Paese”, ha detto il leader

bielorusso durante la sua visita all’agroalimentare di

Dzerzhinsky. Lo riporta la Tass. (ANSA).



