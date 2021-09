(ANSAmed) – BELGRADO, 18 SET – Centinaia di persone hanno

manifestato ieri sera a Tetovo, nel nordovest della Macedonia

del Nord, per chiedere le dimissioni delle autorità locali dopo

l’incendio che l’8 settembre scorso ha distrutto una struttura

sanitaria per malati di covid provocando la morte di 14 persone.

I dimostranti, riferiscono i media regionali, hanno chiesto a

gran voce che vengano resi pubblici i risultati delle prime

indagini sulle cause della tragedia. Le fiamme si erano

sviluppate dopo un’esplosione. Si sono registrati a tratti

incidenti con la polizia, che ha arrestato almeno due

dimostranti, mentre quattro agenti hanno riportato ferite. Nei

giorni scorsi il ministro della sanità macedone Venko Filipce si

è dimesso insieme al suo vice e ai due direttori del locale

ospedale, ma il premier Zoran Zaev ha detto che deciderà se

accogliere o meno le dimissioni dopo la fine delle indagini sul

drammatico incendio della struttura modulare, realizzata davanti

all’edificio dell’ospedale di Tetovo per accogliere malati

covid. Per affiancare gli inquirenti locali sono giunti alcuni

specialisti della polizia criminale tedesca. (ANSAmed).



Fonte Ansa.it