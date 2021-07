(ANSA) – PARIGI, 19 LUG – Emmanuel Macron ha assegnato oggi

il titolo di ‘Commandeur de la Légion d’honneur’, il massimo

riconoscimento della Francia, al reverendo Jesse Jackson, “difensore instancabile” della comunità nera americana e dei

valori di “giustizia e diversità”. “I valori per i quali vi

siete battuto sono gli stessi della Repubblica francese”; ha

dichiarato il presidente francese nel solenne intervento

all’Eliseo, definendo Jackson come “un nostro fratello”. Quindi

l’espressione della sua “grande gioia” nel consegnare la Legion

d’Onore la Legion d’Onore al reverendo di 79 anni. Da parte sua,

Jackson è detto “molto riconoscente di ricevere un’onorificenza

cosi’ prestigionsa da parte di una grande e amata nazione come

la Francia”, si legge in una nota. Prima della cerimonia, nel

salone delle Feste dell’Eliseo, dove erano riunite un centinaio

di persone, tra cui quattro dei cinque figli di Jackson, amici e

parenti venuti dagli Stati Uniti, Macron e il suo invitato

avevano avuto un incontro privato a quattr’occhi. Tra i

presenti, anche l’ex ministra della Giustizia, Christiane

Taubira e l’ex premier Jean-Marc Ayrault, attuale presidente

della Fondazione per la Memoria della Schiavitu’. Nel suo

discorso, Macron ha elogiato, tra l’altro, l’impegno, “anima e

corpo”, per “oltre mezzo secolo” di Jesse Jackson per i “diritti

civici”, in particolare, al fianco di Martin Luther King,

assassinato nel 1968. (ANSA).



Fonte Ansa.it