(ANSA) – PARIGI, 31 MAR – La Francia, dopo un anno, richiude

le scuole. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron,

parlando in diretta tv ai francesi.

Da martedì prossimo sono previste una settimana di

insegnamento a distanza, poi due settimane di vacanze per tutti

(come era previsto ma senza diversificazioni regionali), quindi

dal 26 aprile il rientro per materne ed elementari con medie e

licei a distanza. Dal 3 maggio, tutti di nuovo in classe.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

