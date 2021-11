(ANSA) – PARIGI, 09 NOV – “Dal 15 dicembre la validità del

green pass per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo

richiamo del vaccino contro il Covid”: lo ha annunciato in

diretta tv dall’Eliseo il presidente francese, Emmanuel Macron.

E ha anche annunciato una campagna di richiamo del vaccino, una

terza dose, per le persone over 50, da dicembre.

“La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus

e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà

vaccinata”: ha detto ancora il presidente francese lanciando un

appello alla “vigilanza”, ripetendo “vaccinatevi, vaccinatevi:

conto su di voi”. (ANSA).



Fonte Ansa.it