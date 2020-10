(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Secondo quanto si apprende da fonti

qualificate, sono stati liberati in Mali il sacerdote Pier Luigi

Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio.

Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17

settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 km

dalla capitale Niamey. In aprile Avvenire aveva pubblicato un

video in cui appariva il sacerdote lombardo prigioniero insieme

a Chiacchio, del quale si erano si erano perse le tracce, forse

rapito durante una vacanza in Niger. (ANSA).



Fonte Ansa.it

