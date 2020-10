(ANSA) – ROMA, 9 OTT – Sono stati liberati in Mali il

sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu

rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a

circa 150 km dalla capitale Niamey. In aprile Avvenire aveva

pubblicato un video in cui appariva il sacerdote lombardo

prigioniero insieme a Chiacchio, del quale si erano si erano

perse le tracce, forse rapito durante una vacanza.

“Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola

Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati

rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence,

in particolare all’Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per

riportarli a casa”. Lo scrive su Twitter il ministro degli

Esteri Luigi Di Maio dopo la liberazione dei due connazionali in

Mali.



