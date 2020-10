(ANSA) – PARIGI, 04 OTT – Un uomo è stato ritrovato cadavere

nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della

Francia investito dal maltempo venerdì sera. Lo hanno annunciato

fonti dei pompieri.

La scoperta di questa nuova vittima porta a 4 il numero dei

francesi deceduti, due in Francia e due in Italia, per le piogge

torrenziali e le inondazioni sull’entroterra di Nizza e nel

nord-ovest dell’Italia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

