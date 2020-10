(ANSA) – PARIGI, 02 OTT – Continua l’allerta maltempo nel

sud-est della Francia e in particolare nella zona di Nizza, non

lontano dal confine italiano. Un ponte è stato trascinato via

dalla furia devastatrice dell’acqua nei pressi di

Saint-Martin-Vésubie, il comune “epicentro” delle intemperie che

stanno colpendo duramente il dipartimento delle Alpi Marittime”.

“A Saint-Martin-Vésubie i danni sono considerevoli, è

l’epicentro del fenomeno” meteo, ha dichiarato all’agenzia

France Presse il deputato di zona, Eric Ciotti, affermando che

sono caduti “235 millimetri d’acqua in qualche ora”. E ancora: “La stazione di servizio del villaggio è stata portata via,

delle case sono fortemente danneggiate, lo stadio e il cimitero

sono annegati”. Per lui, nei fiumi Vésubie e Tinéé “siamo a un

livello da piena centenaria”. Allerta rossa meteo anche a Nizza

dove sono stati chiusi parchi e giardini oltre che il sentiero

del litorale e le spiagge.

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha inoltre annunciato

la chiusura dell’aeroporto, tra i principali scali di Francia,

come anche dei campeggi. Chiusa al traffico anche la celebre

Promenade des Anglais. Intervistato da BFM-TV, il sindaco si è

inoltre detto “preoccupato” per la possibile scomparsa di una

persona. “Ricerche sono in corso”, ha aggiunto Ciotti. Questa

mattina, era già stata sospesa la circolazione dei treni sulla

tratta Tolone-Nizza-Ventimiglia. La prefettura di zona ha

inoltre deciso la chiusura di diversi centri commerciali dalle

ore 14:00. (ANSA).



