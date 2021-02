(ANSA) – LONDRA, 08 FEB – La tempesta Darcy sta sferzando

tutta la Gran Bretagna da Londra, che è stata imbiancata nelle

ultime ore, fino alla Scozia, dove si registrano temperature

sotto lo zero.

Neve e ghiaccio, come si legge sul sito della Bbc, stanno

diventando un problema per i trasporti in molte parti del Regno.

A questo si aggiungono allerte per probabili blackout di



