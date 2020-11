– ROMA, 29 NOV – Migliaia di medici e infermieri hanno

sfilato a Madrid a sostegno del sistema sanitario pubblico

spagnolo. Secondo gli organizzatori, circa 10.000 persone hanno

risposto all’appello della piattaforma Marea Blanca, mentre la

prefettura di Madrid non ha ancora fornito i propri dati.

Brandendo cartelli con scritto “una sanità 100% pubblica” e “basta contratti spazzatura”, i manifestanti sono scesi in

piazza soprattutto per

la tutela del sistema sanitario pubblicogestito dalla regione di Madrid, criticata per la mancanza diinvestimenti in uno degli epicentri della pandemia in Spagna, eper reclamare contratti precari e salari più bassi che in altreregioni.La manifestazione è avvenuta due giorni primadell’inaugurazione dell’ospedale delle pandemie di Madrid,costruito in pochi mesi dalla regione per alleviare il pesosugli ospedali della capitale. Ma in molti tra il personalesanitario temono che il nuovo ospedale, che potrà accoglierefino a 1.000 pazienti, possa assorbire risorse destinate aglialtri nosocomi.Con 1,6 milioni di contagi dall’inizio della pandemia e oltre44 mila morti, la Spagna è uno dei Paesi europei più colpiti dalCovid-19.

Fonte Ansa.it

