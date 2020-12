(ANSA) – ROMA, 04 DIC – La Farnesina esprime grande

soddisfazione per il successo della candidatura di Matteo

Mecacci quale nuovo Direttore dell’Ufficio Osce per le

Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (Odihr). ”Una nomina

prestigiosa – dichiara la Farnesina – che conferma le eccellenti

qualità del candidato e la grande stima di cui gode l’Italia in

ambito Osce, dove continua a ricoprire nel tempo cariche

apicali”.



