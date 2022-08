(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Un’auto guidata dalla figlia dell’ “ideologo di Putin” Oleksandr Dugin, Daria, è saltata in aria nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, alla periferia di Mosca. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando media russi. La stessa Tass scrive che “una Toyota Land Cruiser Prado è esplosa vicino al villaggio di Velyki Vyazomy, alla periferia di Mosca. La conducente è morta, informano le forze dell’ordine. Secondo alcuni mass media, la figlia di Oleksandr Dugin Daria è la persona morta nell’esplosione”. Su Twitter circolano numerose immagini e video del luogo dell’esplosione. Per alcuni, Dugin stesso sarebbe stato l’obiettivo. (ANSA).

Media, auto con la figlia di Dugin salta in aria a Mosca

