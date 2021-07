(ANSA) – NEW YORK, 18 LUG – Diversi governi ‘autoritari’

hanno usato un software israeliano per spiare i cellulari di

giornalisti, attivisti e manager nel mondo. E’ quanto emerge dai

leak di un’indagine condotta dal Washington Post e altre 16

testate internazionali. Il software, venduto dall’israeliana NSO

Group e chiamato Pegasus, è nato per consentire ai governi di

seguire terroristi e criminali. Tra i governi che l’hanno usato

per spiare ci sarebbe – scrive il Wp – anche quello di Victor

Orban. E dalle carte emergerebbe che nel mirino siano finite

anche persone vicine a Jamal Khashoggi, il reporter saudita

ucciso. (ANSA).



Fonte Ansa.it