(ANSA) – WASHINGTON, 14 AGO – L’amministrazione Biden si sta

preparando alla caduta di Kabul e al ritiro di ogni presenza

diplomatica in Afghanistan. Lo scrive il sito Axios, secondo cui

si tratta di uno “straordinario capovolgimento delle

previsioni”. Agli alti consiglieri di Joe Biden sembra sempre

più probabile che gli Stati Uniti non manterranno una presenza

diplomatica duratura in Afghanistan oltre il 31 agosto, la data

entro la quale il presidente Usa ha promesso di completare il

ritiro delle truppe. (ANSA).



Fonte Ansa.it