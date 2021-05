(ANSA) – LONDRA, 04 MAG – Esordio come scrittrice per bambini

per Meghan Markle, che moltiplica le attività e iniziative

pubbliche – assieme al consorte Harry – dopo il trasloco della

coppia ‘ribelle’ di casa Windsor negli Usa e lo strappo dalla

famiglia reale britannica. La duchessa di Sussex, riferiscono i

media del Regno, si prepara infatti a far uscire un volume

intitolato The Bench, La Panchina, che narra la storia del

legame speciale tra un figlio e suo padre visto attraverso gli

occhi della madre.

Il libro sarà in vendita dall’8 giugno per i tipi di Random

House, nella collana Children’s Books, stando a quanto

annunciato dalla stessa casa editrice. S’ispira direttamente –

ha fatto sapere l’ex attrice americana, che è incinta di un

secondo figlio di Harry, una femminuccia – al rapporto fra suo

marito, secondogenito di Carlo e Diana, e il piccolo Archie,

primogenito dei Sussex che giusto giovedì 6 maggio compie a Los

Angeles 2 anni. E’ arricchito dalle illustrazioni di un artista

di fama, Christian Robinson, e sarà disponibile pure in versione

audiolibro, letto dalla medesima duchessa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

