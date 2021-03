(ANSA) – LONDRA, 02 MAR – Le scuse in prima pagina, 750.000

sterline di risarcimento per le spese legali sostenute, la

restituzione delle lettere originali pubblicate. E’ la richiesta

pesantissima avanzata dagli avvocati di Meghan Markle nei

confronti della Associated Newspapers Ltd (Anl), la società

editrice che controlla gli storici tabloid nazinal-populisti

britannici Daily Mail e Mail on Sunday, riconosciuta colpevole

nelle settimane scorse da un tribunale

londinese di aver violatola privacy e i diritti di autore della duchessa di Sussex peraver pubblicato nel 2018 lettere private inviate dalla consortedel principe Harry in tono addolorato allo ‘snaturato’ padre,Thomas Markle.L’editore ha annunciato ricorso contro il verdetto,giudicando eccessivi i costi fatturati dai legali della duchessaper i costi dell’azione giudiziaria andata avanti per mesi:costi pari in totale a 1,5 milioni di sterline, secondo l’Anl.Ma il dispositivo che ha dato torto su tutta la linea al tabloidè comunque esecutivo e gli avvocati di Meghan non intendono daretregua: in un’istanza presentata al giudice d’appello MarkWarby e resa nota oggi accusano l’Anl di non aver riconsegnatole missive carpite e di continuare a sfidare la sentenza che hadefinito “illegale il comportamento” delle testate. Di qui larichiesta di un’ordinanza ad hoc che imponga punitivamente ilversamento preliminare e immediato di metà delle spese legali ela pubblicazione di un atto di scuse in prima pagina sia sulMail on Sunday sia sul Mail online. Nonché la restituzione ditutti gli originali delle lettere ottenute “illegalmente” daThomas Markle, oltre alla “distruzione” sia di qualunque copiadi quei testi, sia di appunti e note ad essi legati. Si trattadi provvedimenti minimi necessari, nelle parole dell’avvocatoIan Mill, citato dal Guardian, per costringere il Mail adaccettare con un riconoscimento pubblico la vittoria legaledella 39enne duchessa; e nello stesso tempo per “scoraggiarefuturi trasgressori della legge”. (ANSA).

