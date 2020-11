(ANSA) – BERLINO, 22 NOV – Angela Merkel si è detta “preoccupata” per la lentezza delle discussioni sull’accesso dei

Paesi poveri al vaccino anti-Covid. Parlando con i giornalisti

al termine del vertice virtuale del G20, la cancelliera tedesca

ha detto: “Adesso vedremo con la Gavi Alliance quando

inizieranno questi negoziati, perché temo che non sia stato

ancora fatto nulla”. La Gavi Alliance riunisce Paesi in via di



Advertisements