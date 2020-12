(ANSA) – BERLINO, 31 DIC – “Tra nove mesi ci sono le

elezioni federali per le quali non mi ricandido, perciò questa è

probabilmente l’ultima volta in cui io mi posso rivolgere a voi

in un discorso di fine anno come cancelliera federale”: lo ha

dichiarato Angela Merkel nel discorso di fine anno che andrà in

onda alla televisione pubblica Zdf stasera alle 19:15. La

cancelliera tedesca

ha ricordato il dolore di chi ha subito unagrave perdita per il coronavirus o combatte ancora con glieffetti della malattia e che poi sente negare da qualche “irriducibile” l’esistenza stessa del virus. “Le teorie delcomplotto – ha detto Merkel – non sono solo false e pericolose,sono anche ciniche e crudeli nei confronti di queste persone”.(ANSA).

