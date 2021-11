(ANSA) – CITTA DEL MESSICO, 03 NOV – Undici uomini, tra cui

sei adolescenti, sono stati trovati morti in uno Stato del

Messico occidentale. Secondo fonti giudiziarie, sarebbero

vittime di un potente cartello della droga. I corpi degli undici

uomini, tra i 15 e i 36 anni, sono stati ritrovati in una zona

rurale dello stato di Michoacan poco prima della mezzanotte, nel

bel mezzo della Festa dei Morti di Ognissanti, una delle più

sentite in Messico.

La carneficina è avvenuta a colpi di arma da fuoco, hanno

riferito diversi media messicani. Una vittima aveva 15 anni e

altre cinque 17, ha fatto sapere la procura dopo aver

identificato le vittime e riconsegnato i loro corpi alle

famiglie. Altre tre vittime avevano 19 anni, 31 e 36 le due più

anziane.

Michoacan è uno dei 32 Stati del Messico più colpiti dalla

violenza della criminalità organizzata. Lo scorso anno in

Messico sono stati registrati più di 36.000 omicidi. (ANSA).



Fonte Ansa.it